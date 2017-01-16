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Архив - Наука и технологии

Частная компания собрала $45 млн для полета на Луну

16.01.2017 11:45
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Частная компания собрала $45 млн для полета на Луну

Калифорнийская компания Moon Express, планирующая заняться добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по планам должно состояться уже в этом году, сообщает Hi-News.ru.
В рамках последнего раунда финансирования компания получила большой транш в размере 20 миллионов долларов, и теперь общий объем собранных для проекта средств составляет более 45 миллионов долларов. Все эти деньги пойдут непосредственно на запуск экспериментальной ракеты-носителя «Electron» с посадочным модулем Moon Express MX-1E, чья задача будет заключаться в исследовании и документировании лунной поверхности.
Со слов представителей Moon Express, необходимые средства компания собрала через инвестиционные фирмы Founders Fund и Collaborative Fund, а также компанию-разработчика программных средств Autodesk и других частных инвесторов.
В настоящий момент Moon Express рассматривается как один из наиболее вероятных победителей конкурса Google Lunar X Prize – международного соревнования по отправке первого частного космического аппарата к Луне. Команда, которая раньше всех до 31 декабря 2017 года доставит свой космический аппарат на спутник нашей планеты и начнет проведение исследовательских работ, получит приз в размере 20 миллионов долларов.



Теги: Google, конкурс, Луна, экспедиция
 
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