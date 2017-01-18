Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию

18.01.2017 11:00

Экспериментально доказано, что некоторые земные микроорганизмы способны переносить жесткие условия жизни на Марсе. До сих пор ученые не были уверены, смогут ли даже самые устойчивые микробы нашей планеты выжить на Красной планете, сообщает Телеграф.

Исследователи из Университета Арканзаса Ребекка Миколь и Тимоти Краль использовали в своих экспериментах четыре вида микробов-архей – Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum и Methanococcus maripaludis. Все они – метаногены, относящиеся к одной из самых древних и простых групп жителей Земли.

Имитация Марса была создана с учетом современных данных о количестве, составе и течении содержащихся в грунте жидкостей, а также при соответствующем давлении и отсутствии кислорода. Все четыре вида архей показали, что они выживают и в таких условиях. Они сохраняли жизнеспособность даже после трех недель культивирования при давлении в тысячи раз слабее земного.