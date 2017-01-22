Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке

22.01.2017 17:30

Украинские провайдеры предупредили пользователей о том, что в феврале произведут три отключения от интернета. Акции намечены на 3, 11-12 и 20 февраля, сообщает allnews.com.ua.

Таким образом интернетчики намерены выразить протест против монополии энергокомпаний, которые распоряжаются таким имуществом как электроопоры и уличные фонари.

Столбы, которые поддерживают электропровода и на которых размещены источники освещения, нужны провайдерам для установки обеспечивающего интернет-связь оборудования. Однако энергокомпании, по словам провайдеров, требуют с них непомерную плату за аренду.