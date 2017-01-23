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В США ученые получили самую низкую температуру в мире
Ученые из Национального Института стандартов и технологий в Боулдере (США) смогли добиться нового рекорда низкой температуры. Им удалось охладить алюминиевую мембрану до температуры 360 микрокельвин, что в 10 тысяч раз холоднее температуры вакуума в космосе, сообщает «Научная Россия».
Добиться рекордного результата помог разработанный учеными метод воздействия так называемым сжатым светом, сообщает сайт New Scientist. Статья ученых опубликована в журнале Nature.
Температура крошечной пластинки — всего 20 микрометров в ширину и 100 нанометров в толщину — в результате воздействия стала ниже «квантового предела», холоднее, чем считалось теоретически возможным.
Экстремально низкую температуру ученые получили при помощи лазерного луча: сконцентрированный свет снижает скорость хаотического движения атомов. В новом исследовании лазерный луч еще лучше справился с этой задачей за счет того, что был специфически сформирован.
Теги: США, температура, рекорд, холод
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