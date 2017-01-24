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Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note

24.01.2017 10:45
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Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note

Южнокорейская компания Samsung планирует представить новую разработку Galaxy Note 8. Об этом заявил глава подразделения Донг Джин Кох в интервью для портала CNet, сообщает ИА "ВладТайм".
Изначально, после инцидентов с перегреванием, планировалось полностью закрыть производство линейки Note, но во время расследований причин неисправностей было заявлено о приверженцах данных гаджетов. Конечно, их не устраивали неисправности, но параметры гаджета оказались достойны внимания. Кох, в свою очередь, входит в состав разработчиков линейки Note и объявил о выходе более инновационного аппарата, который учтет все недостатки прошлой модели. Новинку планируют представить уже в апреле текущего года.



Теги: разработка, Samsung Galaxy Note, план
 
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