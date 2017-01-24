Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note10:45
- В Китае найдены останки двухметровой выдры09:45
- Сервис такси Uber запускается в Одессе12:45
- Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США09:55
- В США ученые получили самую низкую температуру в мире09:00
- В NASA показали луну внутри кольца Сатурна22:20
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке17:30
- Ученые добились сверхпроводимости графена13:40
- Хакеры устроили "покушение" на Дональда Трампа10:45
- Будущее не за горами: через Украину будут курсировать фантастические вакуумные поезда19:26
Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note
24.01.2017 10:45
Южнокорейская компания Samsung планирует представить новую разработку Galaxy Note 8. Об этом заявил глава подразделения Донг Джин Кох в интервью для портала CNet, сообщает ИА "ВладТайм".
Изначально, после инцидентов с перегреванием, планировалось полностью закрыть производство линейки Note, но во время расследований причин неисправностей было заявлено о приверженцах данных гаджетов. Конечно, их не устраивали неисправности, но параметры гаджета оказались достойны внимания. Кох, в свою очередь, входит в состав разработчиков линейки Note и объявил о выходе более инновационного аппарата, который учтет все недостатки прошлой модели. Новинку планируют представить уже в апреле текущего года.
Теги: разработка, Samsung Galaxy Note, план
Читайте также:
- HTC работает над созданием конкурента Samsung Galaxy Note?
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Google научит веб-разработчиков ускорять сайты и приложения
- Ученые разработали ускоритель передачи данных по сети
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- Жириновский выступил с новой скандальной инициативой12:00
- Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка11:53
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»11:15
- Китай разместил новейшие ракетные комплексы на границе с Россией11:02
- Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев10:55
- Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note10:45
- В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать10:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски
- Украина поменяет Донбасс на Крым