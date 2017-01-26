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Boeing представила продвинутый космический скафандр (ВИДЕО)
26.01.2017 12:40
Компания Boeing представила скафандр, предназначенный для астронавтов создаваемого ею пилотируемого космического корабля Starliner, сообщает lenta.ru.
Новые cкафандры, по сравнению с аналогичными версиями для шаттлов, в полтора раза легче (весят около девяти килограммов). Костюмы отвечают всем требованиям НАСА по безопасности и функциональности.
Шлем и козырек, защищающие голову астронавта, теперь интегрированы в сам костюм. В распоряжении пассажира Starliner также будут сенсорные перчатки.
Костюм не предназначен для выходов в открытый космос, его планируется использовать в случае возникновения нештатных ситуаций на создаваемом Boeing пилотируемом корабле.
Теги: презентация, скафандр, Boeing 747-8
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