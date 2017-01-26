Boeing представила продвинутый космический скафандр (ВИДЕО)

26.01.2017 12:40

Компания Boeing представила скафандр, предназначенный для астронавтов создаваемого ею пилотируемого космического корабля Starliner, сообщает lenta.ru.

Новые cкафандры, по сравнению с аналогичными версиями для шаттлов, в полтора раза легче (весят около девяти килограммов). Костюмы отвечают всем требованиям НАСА по безопасности и функциональности.

Шлем и козырек, защищающие голову астронавта, теперь интегрированы в сам костюм. В распоряжении пассажира Starliner также будут сенсорные перчатки.

Костюм не предназначен для выходов в открытый космос, его планируется использовать в случае возникновения нештатных ситуаций на создаваемом Boeing пилотируемом корабле.