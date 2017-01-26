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Студенты из США разработали "рыбомобиль" (ВИДЕО)
26.01.2017 09:00
Студенты из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) создали для научного конкурса роботизированный аквариум на колесах, которым управляет аквариумная рыбка, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как написал один из студентов на сайте reddit, направление и скорость робота определяется положением рыбки относительно центра аквариума. Авторы признают, что сейчас робот не идеален, но они планируют усовершенствовать его.
Теги: робот, рыба, аквариум, автомобиль
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