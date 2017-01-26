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В куске янтаря найден древний «муравей-пришелец»
Исследователи из университета штата Орегон (США) наткнулись на насекомое с треугольной головой, хранившееся в куске янтаря на протяжении 100 млн лет, сообщает Onliner.by.
Чужеродный вид экземпляра и его особенности заставили ученых поместить его в отдельный биологический отряд, тогда как все насекомые на планете (1 млн видов) относятся всего лишь к 31 существующему отряду.
Описание насекомого опубликовал журнал Cretaceous Research: маленькая бескрылая самка, которая предположительно жила в коре деревьев, питалась клещами, червячками и грибками. «У этого насекомого есть ряд особенностей, которые не обнаружены у какого-либо другого вида в мире, — заявил Джордж Пойнар, почетный профессор энтомологии и ведущий мировой эксперт в этом направлении. — Его голова выглядит так, как частенько любят изображать пришельцев».
Новообразованный отряд назвали Aethiocarenodea, а этот вид — Aethiocarenus burmanicus в честь рудников в Мьянме (ранее известной как Бирма), где и был найден кусок янтаря.
Теги: янтарь, пришельцы, муравей
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