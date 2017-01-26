В куске янтаря найден древний «муравей-пришелец»

26.01.2017 16:30

Исследователи из университета штата Орегон (США) наткнулись на насекомое с треугольной головой, хранившееся в куске янтаря на протяжении 100 млн лет, сообщает Onliner.by.

Чужеродный вид экземпляра и его особенности заставили ученых поместить его в отдельный биологический отряд, тогда как все насекомые на планете (1 млн видов) относятся всего лишь к 31 существующему отряду.

Описание насекомого опубликовал журнал Cretaceous Research: маленькая бескрылая самка, которая предположительно жила в коре деревьев, питалась клещами, червячками и грибками. «У этого насекомого есть ряд особенностей, которые не обнаружены у какого-либо другого вида в мире, — заявил Джордж Пойнар, почетный профессор энтомологии и ведущий мировой эксперт в этом направлении. — Его голова выглядит так, как частенько любят изображать пришельцев».

Новообразованный отряд назвали Aethiocarenodea, а этот вид — Aethiocarenus burmanicus в честь рудников в Мьянме (ранее известной как Бирма), где и был найден кусок янтаря.