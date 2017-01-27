Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет

27.01.2017 09:15

Ученые из Швеции изобрели вязанный экзоскелет из электропроводных нитей. “Умная” ткань позволяет контролировать движения объекта, одетого в нее, и улучшать его физические показатели, сообщает ruletka.se.

Как сообщается на страницах издания Science Advances, “умная” ткань соткана из целлюлозного волокна полипропиттола, молекулы которого имеют свойство растягиваться под воздействием на них электричества. Готовое изделие оказалось очень прочным и эластичным, полностью повторяя формы объекта и возвращаясь в исходное положение. Исследования работоспособности экзоскелета проводились на роботизированной руке, на которую был надет материал, позволяющий ей двигаться и поднимать до 2 грамм груза.

Разработчики планируют увеличить грузоподъемность с помощью металлов или углеродного волокна, которое можно добавить в структуру ткани. По мнению исследователей, такое волокно поможет в передвижении людям с травмами, которые придают трудность в движениях.