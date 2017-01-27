Все рубрики раздела
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет09:15
- В США создали гибрид свиньи и человека09:00
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет17:20
- В куске янтаря найден древний «муравей-пришелец» 16:30
- Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ15:20
- Boeing представила продвинутый космический скафандр (ВИДЕО)12:40
- В Казахстане началась обязательная регистрация мобильных телефонов10:10
- Volkswagen создал незамерзающее лобовое стекло09:50
Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет
Ученые из Швеции изобрели вязанный экзоскелет из электропроводных нитей. “Умная” ткань позволяет контролировать движения объекта, одетого в нее, и улучшать его физические показатели, сообщает ruletka.se.
Как сообщается на страницах издания Science Advances, “умная” ткань соткана из целлюлозного волокна полипропиттола, молекулы которого имеют свойство растягиваться под воздействием на них электричества. Готовое изделие оказалось очень прочным и эластичным, полностью повторяя формы объекта и возвращаясь в исходное положение. Исследования работоспособности экзоскелета проводились на роботизированной руке, на которую был надет материал, позволяющий ей двигаться и поднимать до 2 грамм груза.
Разработчики планируют увеличить грузоподъемность с помощью металлов или углеродного волокна, которое можно добавить в структуру ткани. По мнению исследователей, такое волокно поможет в передвижении людям с травмами, которые придают трудность в движениях.
Теги: Швеция, экзоскелет, текстиль
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах08:42
- Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 201408:35
- Украина ожидает помощи от США в военных вопросах, но надеется на себя и перевооружается08:22
- Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ08:08
- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Украинская делегация летает в Минск на встречу по Донбассу на чартере Пинчука - журналисты09:41
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет09:15
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- В США создали гибрид свиньи и человека09:00
- Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег08:56
- Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах08:42
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук