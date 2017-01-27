В США создали гибрид свиньи и человека

27.01.2017 09:00

Группа ученых из Института биологических исследований Солка (США) впервые создала эмбрион - гибрид свиньи и человека. Для этого человеческие стволовые клетки ввели в эмбрионы свиньи, находящиеся на ранней стадии развития, сообщает РБК-Украина.

В ходе эксперимента исследователи получили 150 химерных эмбрионов. Отмечается, что наличие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток.

Эмбрионы развивались на протяжении 28 дней, после чего их удалили из тела свиноматки. “Это достаточный срок, чтобы понять, как смешиваются клетки свиньи и человека, но недостаточный, чтобы возбудить этические споры по поводу взрослых животных-химер”, – рассказал один из авторов научной работы.