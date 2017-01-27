Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В США создали гибрид свиньи и человека

27.01.2017 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США создали гибрид свиньи и человека

Группа ученых из Института биологических исследований Солка (США) впервые создала эмбрион - гибрид свиньи и человека. Для этого человеческие стволовые клетки ввели в эмбрионы свиньи, находящиеся на ранней стадии развития, сообщает РБК-Украина.
В ходе эксперимента исследователи получили 150 химерных эмбрионов. Отмечается, что наличие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток.
Эмбрионы развивались на протяжении 28 дней, после чего их удалили из тела свиноматки. “Это достаточный срок, чтобы понять, как смешиваются клетки свиньи и человека, но недостаточный, чтобы возбудить этические споры по поводу взрослых животных-химер”, – рассказал один из авторов научной работы.



Теги: США, свинья, гибрид, человек
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх