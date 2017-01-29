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Ученые заявили о начале малого ледникового периода
29.01.2017 15:10
Исследователи из Великобритании установили связь между понижением температуры и количеством пятен на Солнце, и, по их прогнозам, количество и размер этих пятен будут уменьшаться, что и приведет к новому ледниковому периоду на планете, информирует replyua.net.
По словам ученых, ледниковый период начался этой зимой, однако в ближайшее время он будет проявляться незначительно, а самое большое снижение температуры ожидается в 2030 году, после чего холодная погода продержится на Земле около десяти лет. В эти годы солнечная активность должна снизиться на 60 процентов.
Теги: Великобритания, похолодание, солнечные пятна
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