Ученые заявили о начале малого ледникового периода

29.01.2017 15:10

Исследователи из Великобритании установили связь между понижением температуры и количеством пятен на Солнце, и, по их прогнозам, количество и размер этих пятен будут уменьшаться, что и приведет к новому ледниковому периоду на планете, информирует replyua.net.

По словам ученых, ледниковый период начался этой зимой, однако в ближайшее время он будет проявляться незначительно, а самое большое снижение температуры ожидается в 2030 году, после чего холодная погода продержится на Земле около десяти лет. В эти годы солнечная активность должна снизиться на 60 процентов.