Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Установлена связь интелекта и музыкальных предпочтений

30.01.2017 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Установлена связь интелекта и музыкальных предпочтений

Психологи из университета Гериот-Вотт в Эдинбурге опросили 36000 человек из разных стран, используя традиционные тесты для изучения уровня интеллекта и определения уровня общего образования, пишет газета "Экспресс".
Оказалось, что самые низкие результаты в тестах на IQ показали те, кто увлекается стилем хип-хоп, а также r'n'b. Высокие показатели были у тех, кто слушает классическую и симфонического музыку. А любители рок-музыки, как выяснилось, совершенно не соответствуют стереотипу, что они - асоциальные и неразумные "элементы". Их уровень IQ был одним из самых высоких - на уровне с любителями классики.
Профессор Андриан Норт, руководитель кафедры прикладной психологии, определил и зависимость черт характера от музыкальных вкусов.
Так, блюз, джаз и соул выбирают люди с высокой самооценкой, комуникабельные и спокойные. Высокая самооценки свойственна также любителям оперы и регги, а средняя - тем, кто слушает кантри и вестерн. А вот любители стилей инди склонны к занижению своих способностей.
"Эта связь не случайна, - уверена Олеся Брандо, психолог, исследователь влияния звуков на эмоциональное состояние человека. - Ведь звуки оказывают прямое влияние на нервную систему человека, при этом чем выше частота, тем негативнее влияние".



Теги: музыка, зависимость, увлечения, IQ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх