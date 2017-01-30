Установлена связь интелекта и музыкальных предпочтений

30.01.2017 11:45

Психологи из университета Гериот-Вотт в Эдинбурге опросили 36000 человек из разных стран, используя традиционные тесты для изучения уровня интеллекта и определения уровня общего образования, пишет газета "Экспресс".

Оказалось, что самые низкие результаты в тестах на IQ показали те, кто увлекается стилем хип-хоп, а также r'n'b. Высокие показатели были у тех, кто слушает классическую и симфонического музыку. А любители рок-музыки, как выяснилось, совершенно не соответствуют стереотипу, что они - асоциальные и неразумные "элементы". Их уровень IQ был одним из самых высоких - на уровне с любителями классики.

Профессор Андриан Норт, руководитель кафедры прикладной психологии, определил и зависимость черт характера от музыкальных вкусов.

Так, блюз, джаз и соул выбирают люди с высокой самооценкой, комуникабельные и спокойные. Высокая самооценки свойственна также любителям оперы и регги, а средняя - тем, кто слушает кантри и вестерн. А вот любители стилей инди склонны к занижению своих способностей.

"Эта связь не случайна, - уверена Олеся Брандо, психолог, исследователь влияния звуков на эмоциональное состояние человека. - Ведь звуки оказывают прямое влияние на нервную систему человека, при этом чем выше частота, тем негативнее влияние".