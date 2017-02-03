Под островом Маврикий нашли древнейший "кусок" Гондваны

03.02.2017 14:25

Ученые выявили на острове Маврикий залежи древнейших на Земле пород. Их возраст - 3 миллиарда лет. Геологи считают, что под островом находятся останки древнейшего континента планеты, сообщает Joinfo.ua.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Nature Communications, кусок коры, который остался от распада супер-континента Гондваны, существовал более 200 миллионов лет назад.

Гондвана распалась на то, что сейчас мы называем Африкой, Южной Америкой, Антарктидой, Индией и Австралией.

Новая невероятная находка получила название "Mauritia". По словам профессора Льюиса Ешвела, несколько кусков этого "неоткрытого континента" разных размеров разбросаны в Индийском океане, в том числе и под островом Маврикий.

Возможно, этот континент потерян навсегда, но есть следы, которые напоминают о его существовании, считают ученые.