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Архив - Наука и технологии

Под островом Маврикий нашли древнейший "кусок" Гондваны

03.02.2017 14:25
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Под островом Маврикий нашли древнейший "кусок" Гондваны

Ученые выявили на острове Маврикий залежи древнейших на Земле пород. Их возраст - 3 миллиарда лет. Геологи считают, что под островом находятся останки древнейшего континента планеты, сообщает Joinfo.ua.
Согласно отчету, опубликованному в журнале Nature Communications, кусок коры, который остался от распада супер-континента Гондваны, существовал более 200 миллионов лет назад.
Гондвана распалась на то, что сейчас мы называем Африкой, Южной Америкой, Антарктидой, Индией и Австралией.
Новая невероятная находка получила название "Mauritia". По словам профессора Льюиса Ешвела, несколько кусков этого "неоткрытого континента" разных размеров разбросаны в Индийском океане, в том числе и под островом Маврикий.
Возможно, этот континент потерян навсегда, но есть следы, которые напоминают о его существовании, считают ученые.



Теги: геология, Индийский океан, континент, Гондвана
 
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