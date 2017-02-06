Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в истории перелет (ВИДЕО)

06.02.2017 10:25

Самолет Qatar Airways совершил самый продолжительный в мире коммерческий авиаперелет, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Boeing 777-200LR пролетел 14535 км из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Полет длился 16 часов и 23 минуты. При этом авиалайнер пересек десять часовых поясов.

На борту было четверо пилотов, 15 бортпроводников и 259 пассажиров. За время полета пассажиры выпили 1100 чашек чая и кофе, 2000 холодных напитков.