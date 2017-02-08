Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Красноярске суд запретил сайт заказных убийств

08.02.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Красноярске суд запретил сайт заказных убийств

Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, где распространялась информация о возможности заказать убийство. Об этом в среду сообщила прокуратура Красноярского края, передает УНН.
"Прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании информации о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной для распространения на территории Российской Федерации. Решением суда Центрального района заявление прокурора удовлетворено ", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре отмечают, что вход на сайт был свободен и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием мог любой интернет-пользователь.



Теги: Россия, суд, убийство, сайт, заказ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх