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В Красноярске суд запретил сайт заказных убийств
08.02.2017 11:00
Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, где распространялась информация о возможности заказать убийство. Об этом в среду сообщила прокуратура Красноярского края, передает УНН.
"Прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании информации о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной для распространения на территории Российской Федерации. Решением суда Центрального района заявление прокурора удовлетворено ", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре отмечают, что вход на сайт был свободен и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием мог любой интернет-пользователь.
Теги: Россия, суд, убийство, сайт, заказ
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