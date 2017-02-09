Google выпустила Android-приложение для сохранения видео c YouTube

09.02.2017 10:45

Компания Google наконец-то выпустила бета-версию долгожданного приложения YouTube Go для Android. Программу уже можно скачать для тестирования в Play Store, сообщает trashbox.ru.

Приложение YouTube Go специально создано для развивающихся стран, где мобильный интернет все еще не так хорош. С помощью программы можно скачать YouTube-видео на Андроид для их просмотра уже потом без интернета. В приложении всего две вкладки — главная YouTube с рекомендуемыми видео и раздел с уже сохраненными видео. Никакой интеграции с аккаунтом YouTube нет, хотя рекомендации показываются как раз для него. Найти нужный для сохранения ролик можно через поиск. Видео можно сохранять в разном качестве на выбор — в зависимости от желаний пользователя и качества соединения.