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Хакеры "положили" сайт ИАЦ нацбезопасности Украины

09.02.2017 16:30
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Хакеры "положили" сайт ИАЦ нацбезопасности Украины

На сайт информационно-аналитического центра национальной безопасности Украины провели хакерскую атаку, передает УНН.
"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы скоро вернемся", - говорится в сообщении при входе на портал.
Следует отметить, что ранее существовал информационно-аналитический центр СНБО Украины, бывший рабочий орган СНБО, созданный в соответствии с указом Президента в апреле 2014 года. Впоследствии ИАЦ потерял связь с СНБО и превратился в частную информационно-исследовательскую организацию.



Теги: атака, сайт, СНБО, хакеры
 
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