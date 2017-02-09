На Аляске обнаружены "предки" египетских пирамид

09.02.2017 09:40

В ходе геологических работ, проводимых на Аляске, ученые под толщей векового льда обнаружили древнейшие в мире пирамиды, сообщает ИА "ВладТайм".

В результате глобального потепления основная часть слоя векового льда на Аляске заметно уменьшилась, и ученые решили изучить горную породу, которая была длительное время скрыта. В ходе геологического исследования каменистой поверхности ученые пришли к выводу, что исследуемый материал не является результатом природных процессов, а создан человеком. С помощью специальной аппаратуры эксперты выяснили, что находятся не на горной вершине, а на самой высокой в мире пирамиде. Известно, что ученые обнаружили три подобных сооружения, и все они были созданы рукотворно. Высота самого большого из них превышала размеры Великой пирамиды в Гизе. Примечательно, что принцип постройки пирамид на Аляске был практически аналогичен египетскому, однако анализ показал, что возведены они были намного раньше.