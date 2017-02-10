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В Украине открылся первый фирменный сервисный центр Huawei
Компания Huawei открыла в Киеве первый эксклюзивный сервисный центр. Он расположен по адресу ул. Русановская набережная, 8 и будет работать с 10:00 до 19:00 по будням и до 18:00 в субботу и воскресенье, сообщает gagadget.com.
Компания планирует осуществлять все сервисные работы в течение часа (при условии наличия нужных запчастей). В случае если ремонт будет более сложный, клиенту будет предложен смартфон на замену на время ремонта. СЦ будет принимать технику со всей Украины, для этого Huawei начала сотрудничать с «Новой Почтой» с последнего квартала прошлого года. Каждая из 45 точек приема «Крок» будет пересылать технику Новой Почтой в Киев, а после ремонта доставлять обратно той же службой. В дальнейшем планируется, что «Новая Почта» будет забирать смартфоны из магазина напрямую и доставлять в Киев, вместо нескольких пересылок с одного склада на другой.
Теги: Украина, Киев, Huawei Technologies, открытие, сервисный центр
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