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«Лаборатория Касперского» выпустила собственную операционную систему
«Лаборатория Касперского» выпустила свою операционную систему KasperskyOS 11-11. Она нужна для «Интернета вещей» и автоматизированных систем управления, а также сетевого оборудования, сообщает ВистаНьюс.
Евгений Касперский, работающий главой компании, рассказал о выходе новой новой операционной системы в своём блоге. Kaspersky OS не станет очередным дублем Linux, так как она создавалась специалистами с нуля для решения иных задач.
Windows. Linux, OS X предназначены для совместимости и универсальности. Разработчики пытаются максимально популяризировать свои творения, для этого они упростили создание простых приложений.
Целевая аудитория новой операционной системы заботится, главным образом, о безопасности. KasperskyOS 11-11 состоит из гипервизора, операционной системы, отдельной системы, обеспечивающей безопасность её компонентов. При этом они могут взаимодействовать как вместе, так и по отдельности.
Теги: безопасность, операционная система, Kaspersky Lab
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