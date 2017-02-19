Ученые определили самый опасный возраст для водителей

19.02.2017 14:40

Американские ученые из Университета Уэйна в Детройте смогли определить наиболее опасный возраст человека для того, чтобы садиться за руль автомобиля, сообщает ФАН.

Сообщается, что ученые провели исследование, участниками которого стали более 100 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет. В ходе эксперимента испытуемые просто водили личные автомобили, а ученые фиксировали реакцию организма на определенные ситуации. Для вынесения вердикта специалисты оценивали ряд показателей, таких как стрессоустойчивость, внимательность, а также быстрота принятия решения в сложной дорожной ситуации.

Итоги исследования показали, что водители старшего возраста подвержены большему риску попасть в ДТП, чем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Наихудшие показатели скорости реакции продемонстрировали добровольцы в возрасте от 45 до 59 лет. Кроме того, они были невнимательны и зачастую раздражительны на дороге, нарушали ПДД. Кроме того, при наличии раздражителя (по условиям эксперимента добровольцы должны были писать SMS, отвечать на звонки и т.п.) они сразу же теряли бдительность.