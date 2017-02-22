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Австралийские ученые нашли причину синдрома хронической усталости
Исследователи обнаружили дефектные клеточные рецепторы, которые и оказались центральным звеном развития синдрома хронической усталости, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Хроническая усталость затрагивает 2,6% мирового населения, часто вызывая настолько серьезное истощение, что пациенты не могут работать или учиться. В течение многих десятилетий врачи предполагали, что это "не настоящая болезнь". Но австралийские ученые из национального центра университета Гриффита с нейроиммунологии выяснили, что хронический синдром усталости может быть следствием нарушений в работе клеточных рецепторов, сообщает издание Science Alert.
Ученые обнаружили, что из-за дефектов клеточных рецепторов в нервной системе ионы кальция не проникают внутрь клеток в нужном количестве, что и нарушает работу клеток. Это нарушение является главной причиной развития синдрома хронической усталости.
Открытие позволит начать поиски лечения хронической усталости не в рамках психотерапии, а в сфере иммунных заболеваний, отмечают ученые.
Теги: Австралия, причины, открытие, усталость
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