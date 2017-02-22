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NASA заинтриговало экстренной пресс-конференцией
22.02.2017 10:00
NASA анонсировало проведение сегодня, 22 февраля пресс-конференции, на которой планирует сообщить о результатах своих открытий на планетах, расположенных вне солнечной системы, сообщает телеканал 112 Украина.
Мероприятие пройдет в час дня по восточному времени, или 20:00 по Киевскому. Пресс-конференция будет показана в прямом эфире NASATV.
Издание BuzzFeed со ссылкой на информированные источники сообщили, что на пресс-конференции сотрудники NASA расскажут некую потрясающую информацию.
Теги: NASA, пресс-конференция, экзопланета, анонс
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