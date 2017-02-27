В Токио появился первый водородный автобус Toyota

27.02.2017 11:45

Компания Toyota Motor поставила муниципальным властям Токио первый автобус с водородной установкой на топливных элементах, сообщает newatlas.com.

Это первая машина из 100, которые планируется вывести на городские маршруты до летней Олимпиады-2020. Начало эксплуатации "эко-автобуса" намечено на март текушего года.

Автобус Toyota FC (Fuel Cell) был сконструирован совместно с компанией Hino Motors, участвовавшей в разработке энергетической установки для модели Toyota Mirai.

Пассажирское транспортное средство Toyota FC располагает 10 баками с водородом под давлением до 70 Мпа и никель-металл-гидридной аккумуляторной батареей. Модель оснащена парой электромоторов, обладающих мощностью 113 кВт и крутящим моментом 335 Нм. Каждая из двух установок с топливными ячейками достигает мощности в 114 кВт (155 л.с.). Автобус способен проезжать до 200 км на одной водородной заправке в 600 л. Восстановление запаса топлива занимает не более десяти минут. Вместимость модели Toyota FC составляет 77 человек.