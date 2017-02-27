Все рубрики раздела
- В Токио появился первый водородный автобус Toyota11:45
- Представлена новая версия легендарной Nokia 3310 (ВИДЕО)09:40
- Надоедливые SMS-ки: как избавиться от такси-спама08:55
- В Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310. ВИДЕО07:45
- BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone14:20
- В Японии начали борьбу с трудоголиками17:50
- В сервисе Cloudflare обнаружена опасная уязвимость09:40
- В Гарварде потеряли единственный образец металлического водорода11:00
- Археологи совершили еще одно открытие в Ровно20:20
- Грузовой корабль Dragon все же состыковался с МКС16:00
В Токио появился первый водородный автобус Toyota
Компания Toyota Motor поставила муниципальным властям Токио первый автобус с водородной установкой на топливных элементах, сообщает newatlas.com.
Это первая машина из 100, которые планируется вывести на городские маршруты до летней Олимпиады-2020. Начало эксплуатации "эко-автобуса" намечено на март текушего года.
Автобус Toyota FC (Fuel Cell) был сконструирован совместно с компанией Hino Motors, участвовавшей в разработке энергетической установки для модели Toyota Mirai.
Пассажирское транспортное средство Toyota FC располагает 10 баками с водородом под давлением до 70 Мпа и никель-металл-гидридной аккумуляторной батареей. Модель оснащена парой электромоторов, обладающих мощностью 113 кВт и крутящим моментом 335 Нм. Каждая из двух установок с топливными ячейками достигает мощности в 114 кВт (155 л.с.). Автобус способен проезжать до 200 км на одной водородной заправке в 600 л. Восстановление запаса топлива занимает не более десяти минут. Вместимость модели Toyota FC составляет 77 человек.
Теги: Токио, автобус, Toyota, водород
- Subaru пустит гибриды в серию в 2012 году (ВИДЕО)
- Пьяный телеведущий нагишом буянил в парке
- Toyota везет на автосалон в Токио три концепта и маленький Prius (ФОТО)
- В Токио пассажирский автобус врезался в стену: семь погибших
- Toyota представила "водородный" автобус
- Nissan покажет в Токио концепт городского электромобиля (ФОТО)
- Внезапная проверка разоблачила боевиков-наркоманов в «ЛНР»12:00
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО11:32
- Сводка ИС: командование «1-го АК ДНР» пытается бороться с «мертвыми душами»11:14
- В "Л/ДНР" выдвинули ультиматум "блокадникам"10:20
- Блокпосты: лучше ехать через Новотроицкое10:05
- За минувшие сутки в АТО погибли два военнослужащих10:00
- Будни террористов "ДНР" и российской армии на Донбассе: СМИ сообщают, что офицеры из России панически бояться остаться на ночь на передовой с "ополченцами"22:34
- В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду22:07
- Савченко допросят из-за поездки в ДНР20:20
- Началась блокада направления Донецк-Мариуполь19:00
- Артеменко предложил новый «план» по Крыму12:48
- Гонтарєва збирається покинути посаду керівника НБУ - ЗМІ12:31
- Трамп увеличивает расходы на армию США12:15
- Внезапная проверка разоблачила боевиков-наркоманов в «ЛНР»12:00
- В Токио появился первый водородный автобус Toyota11:45
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО11:32
- Сводка ИС: командование «1-го АК ДНР» пытается бороться с «мертвыми душами»11:14
- Московський патріархат буде подавати судовий позов проти України11:00
- Настало время Великого поста10:45
- Обнародованы первые детали плана по победе Путина на выборах10:30
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Фирташ начал сливать подельников
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко