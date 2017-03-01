Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками10:30
- SpaceX анонсировала туристический полет к Луне11:40
- Seat представила свой первый электромобиль08:45
- Alcatel представила смартфон-цветомузыку17:45
- В Токио появился первый водородный автобус Toyota11:45
- Представлена новая версия легендарной Nokia 3310 (ВИДЕО)09:40
- Надоедливые SMS-ки: как избавиться от такси-спама08:55
- В Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310. ВИДЕО07:45
- BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone14:20
Учёные обнаружили в космосе сахарное облако
01.03.2017 11:30
Астрономы обнаружили с помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в Чили, сахарное облако, которое находится недалеко от молодой звезды IRAS 16293-2422, сообщает сетевое издание "ВладТайм".
Облако с сахаром имеет такой же молекулярный состав как простейший сахар. Однако, как заметил ведущий учёный Йес Йоргенсен, такой сахар не имеет ничего общего с пищевым, а представляет собой совокупность углерода, кислорода и водорода. На нашей планете такое вещество выглядит как обычный порошок без запаха. Данная находка имеет очень большое значение для астробиологов, ведь молекулярный состав сахарного облака пригоден для образования цепочки РНК, которая присутствует во всех живых клетках.
Теги: космос, сахар, астрономия, облако
Читайте также:
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"08:54
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО20:10
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных10:50
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками10:30
- Мэр Одессы "помирил" Турчинова и мертвого "Гиви"10:21
- В Киеве вандалы осквернили памятник героям АТО10:00
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс