Учёные обнаружили в космосе сахарное облако

01.03.2017 11:30

Астрономы обнаружили с помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в Чили, сахарное облако, которое находится недалеко от молодой звезды IRAS 16293-2422, сообщает сетевое издание "ВладТайм".

Облако с сахаром имеет такой же молекулярный состав как простейший сахар. Однако, как заметил ведущий учёный Йес Йоргенсен, такой сахар не имеет ничего общего с пищевым, а представляет собой совокупность углерода, кислорода и водорода. На нашей планете такое вещество выглядит как обычный порошок без запаха. Данная находка имеет очень большое значение для астробиологов, ведь молекулярный состав сахарного облака пригоден для образования цепочки РНК, которая присутствует во всех живых клетках.