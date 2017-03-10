Ученым удалось вырастить "марсианскую картошку" (ВИДЕО)

10.03.2017 10:10

Специалисты NASA совместно с экспертами Международного центра картофеля заявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к марсианским, сообщает Апостроф.

"Если растения могут пережить те условия, которые мы создали в нашем CubeSat, то тогда есть большие шансы на то, что они выживут и на Марсе. Мы повторим эти опыты несколько раз для того, чтобы понять, какие сорта картошки будут лучше всего расти на Марсе", — заявил астробиолог NASA из Перу Хуан Вальдивия-Сильва.

Эксперимент был начат в феврале 2016 года. Ученые вырастили клубни картофеля внутри специально оборудованного корпуса от микрозонда системы CubeSat, в котором поддерживались условия, максимально близкие к марсианским. В нем поддерживался марсианский состав атмосферы, давление, состав почвы и другие важные параметры.

При добавлении надлежащего количества воды и питательных веществ растение дало побеги и затем начали формироваться клубни.