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Ученым удалось вырастить "марсианскую картошку" (ВИДЕО)

10.03.2017 10:10
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Ученым удалось вырастить "марсианскую картошку" (ВИДЕО)

Специалисты NASA совместно с экспертами Международного центра картофеля заявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к марсианским, сообщает Апостроф.
"Если растения могут пережить те условия, которые мы создали в нашем CubeSat, то тогда есть большие шансы на то, что они выживут и на Марсе. Мы повторим эти опыты несколько раз для того, чтобы понять, какие сорта картошки будут лучше всего расти на Марсе", — заявил астробиолог NASA из Перу Хуан Вальдивия-Сильва.
Эксперимент был начат в феврале 2016 года. Ученые вырастили клубни картофеля внутри специально оборудованного корпуса от микрозонда системы CubeSat, в котором поддерживались условия, максимально близкие к марсианским. В нем поддерживался марсианский состав атмосферы, давление, состав почвы и другие важные параметры.
При добавлении надлежащего количества воды и питательных веществ растение дало побеги и затем начали формироваться клубни.



Теги: NASA, Марс, картофель
 
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