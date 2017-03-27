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Разработан жилет-канистра
Только 16 процентов населения в Африке к югу от Сахары имеют доступ к воде в своих домах. Остальным приходится носить ее, очень часто вручную и иногда на значительные расстояния.
Обычно воду носят в больших канистрах, но теперь для переноса воды разработан WaterVest, переносить воду в котором значительно проще за счет распределения нагрузки на все тело. С его помощью можно за один раз принести питьевой воды на несколько дней для целой семьи. WaterVest представляет собой прочный пластиковый мешок, который надевается на тело. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки, и выглядит как жилет, притом универсального размера, поэтому, по словам разработчиков, он подходит людям разного роста и комплекции, сообщает Faina Idea.
С помощью WaterVest можно транспортировать до 40 литров воды, этого количества вполне достаточно для семьи из четырех человек на три-четыре дня. Наливать и сливать воду из WaterVest можно напрямую, без использования дополнительной посуды, что позволяет избежать «двойного погружения» и, следовательно, распространения микробов и инфекционных заболеваний. Использование такого «жилета» позволит сэкономить время на пешей транспортировке питьевой воды и избежать потенциально возможных травм, которые неизбежны при переносе воды на дальние расстояния в канистрах.
Уже разработано несколько прототипов, и на сайте Indiegogo стартовала краудфандинговая кампания на производство небольшой партии для испытания в полевых условиях. Также разработчики продолжат совершенствовать конструкцию своего изобретения. Благотворительные взносы на WaterVest начинаются от 50 долларов США.
Теги: Африка, вода, жилет
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