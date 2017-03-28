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Сингапурские ученые "телепортировали" лимонад (ВИДЕО)

28.03.2017 13:30
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Сингапурские ученые "телепортировали" лимонад (ВИДЕО)

Исследователи из Национального университета Сингапура создали систему, которая передает вкус лимонада через интернет с помощью электростимуляции языка, сообщает сайт Подробности.
На стороне отправителя датчик погрузили в настоящий лимонад, который определяет кислотность напитка и цвет. На принимающей - специальная кружка с RGB-подсветкой и электродами, в которую наливается обычная вода.
Когда пользователь дегустирует напиток, он должен прикоснуться языком к электродам в кружке, которые с помощью слабых электрических импульсов воспроизводят вкус оригинального напитка.
Авторы исследования отметили, что без стимуляции обоняния полноценная передача сочетания вкуса и запаха невозможна и они намерены развивать систему в этом направлении.



Теги: Сингапур, Интернет, вкус, лимонад
 
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