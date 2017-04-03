В США придумали альтернативу уколам

03.04.2017 16:45

Ученые из университета Калифорнии в США создали специальную капсулу, которая сможет заменить болезненные уколы в медицине, сообщает Телеканал новостей "24".

Изобретение называется MucoJet – это маленькая капсула, которая взрывается во рту пациента. Лекарства в таком случае проникают через слизистую щеки, пишет Science.

15-миллиметровая капсула выглядит как цилиндр, состоящий из двух отсеков, в которых содержится вода и сухое химическое реактивное топливо.

Чтобы капсула подействовала, пациент должен положить ее в рот и раскусить зубами. Следовательно, внутри капсулы начнется хмическими реакция и капсула "взорвется", а слизистая оболочка впитает лекарства через капилляры во рту.

Позже, активные вещества через кровь транспортируются в другие части тела и заставляют иммунную систему вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией.

Ученые уже успешно протестировали капсулы на животных. Исследования показали, что при таком введении лекарств в крови начало производиться в три раза больше антител. На людях MucoJet пока не испытывали.