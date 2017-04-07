Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Google запустил функцию оценки достоверности информации

07.04.2017 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Google запустил функцию оценки достоверности информации

С 7 апреля поисковик Google будет отображать под результатами поиска и новостями более подробную информацию с ресурсов, специализирующихся на проверке достоверности информации — таких как PolitiFact и Snopes, сообщает RNS.
В частности, в специальном окне будет отображаться информация об уровне доверия организаций к той или иной информации.
Данное нововведение позволит привлечь внимание интернет-пользователей к организациям, специализирующимся на проверке достоверности информации; тем не менее оно не является инструментом прямой борьбы с появлением и распространением фейковых и провокационных материалов.



Теги: информация, Google, оценка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх