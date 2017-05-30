Илон Маск представил прототип подземного автобуса

30.05.2017 10:45

Основатель компании Tesla Илон Маск представил беспилотный электрический автобус, который разработали специально для сети подземных тоннелей, сообщает ICTV.

С его помощью Маск надеется разгрузить общественный наземный транспорт. Новая разработка напоминает проект электрической платформы для транспортировки автомобилей, но с пассажирским салоном. Автобус сможет развивать скорость до 200 километров в час и будет работать в полностью автономном режиме.