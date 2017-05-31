В немецком храме появился робот-священник (ВИДЕО)

31.05.2017 10:30

В храме немецкого города Виттенберг появился робот-священник, сообщает сайт Подробности.

Механического священнослужителя назвали "Blessu-2"- в переводе "благослови вас". Робот способен цитировать Библию и благословлять прихожан женским или мужским голосом - для этой цели его туловище оснастили сенсорным монитором, на котором можно выбрать тип голоса и вид благословения. Каждый желающий с помощью робота также может распечатать благословение на бумаге. Кроме того, робот может излучать свет "ладонями".

В храме уверены: эксперимент вдохновит прихожан на дискуссию.