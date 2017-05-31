Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Северной Корее выпустили свой iPad

31.05.2017 14:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Северной Корее выпустили свой iPad

Компания Ryonghung из Северной Кореи произвела планшет, который получил название iPad. Фирма проигнорировала факт того, что данный бренд уже запатентован корпорацией Apple, сообщает РИА "ВладТайм".
Новинка представляет собой устройство небольшой мощности, имеющее четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерц. В планшете предусмотрено ОЗУ в 1 гигабайт, а также 8 гигабайт внутренней памяти. Имеется порт HDMI и съемная клавиатура.
Для гаджета предусмотрели свыше 40 приложений, в том числе, калькулятор, энциклопедию здоровья и ПО, связанное с сельским хозяйством.



Теги: Северная Корея, планшет, iPad
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх