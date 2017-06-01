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СБУ обвинила украинского интернет-провайдера Wnet в госизмене

01.06.2017 15:00
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СБУ обвинила украинского интернет-провайдера Wnet в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили незаконную маршрутизацию украинским интернет-провайдером Wnet трафика в аннексированный Россией Крым в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает телеканала 112 Украина.
"Правоохранители в установленном законодательством порядке задокументировали, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, которая установила на телекомоборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе", - отмечается в сообщении.
По информации спецслужб, из-за незаконной маршрутизации трафика в аннексированный Крым Федеральная служба безопасности России планировала получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера.
Против Wnet открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".



Теги: Крым, Интернет, провайдер, СБУ, ФСБ
 
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