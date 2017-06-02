Microsoft анонсировала «Skype следующего поколения» (ВИДЕО)

02.06.2017 11:23

Microsoft анонсировала новый Skype, который даст пользователям новые возможности для общения. В новый Skype добавлено еще больше функций, ботов, цветов, смайлов, сообщает gazeta.ua.

Нажав на значок реакции рядом с сообщением, можно донести до собеседника свою реакцию, без которой невозможно представить ни одно общение в реальной жизни.

В новом Skype обмену сообщениями уделено значительно больше внимания. Соответствующий раздел интерфейса включает три секции: поиск, чат и съемка. Многофункциональный поиск позволяет искать беседы, изображения, рестораны, контент из YouTube или Giphy в сообщениях.