NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

08.06.2017 15:00

NASA назвало имена 12 человек, которые будут проводить важнейшую научную миссию для всего человечества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA, передает Телеканал новостей «24».

Добровольцев выбрали из числа 18 тысяч желающих. В результате, в перечень тех, кто будет лететь на Марс, вошли 12 американцев, которые имеют степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, математики, военные пилоты.

"Вы – лучшие из нас. И вам предстоит совершить полеты за пределы Луны и, возможно, стать первыми, кто полетит на Марс", – сказал избранным вице-президент Майк Пенс.