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На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple
09.06.2017 14:15
Аукционный дом Heritage Auctions на сайте eBay выставил на продажу винтажные кроссовки, выпущенные компанией Apple в начале 90-х годов. Аукцион начнется с суммы в 15 тыс. долл., сообщает телеканал 112 Украина.
Как рассказал сотрудник Heritage Auctions Леон Бенримон, он нашел кроссовки на гаражной распродаже в Сан-Франциско.
Отличительной чертой кроссовок является нанесенный на них классический цветной логотип компании. Эта обувь выпускалась ограниченным тиражом и была предназначена исключительно для сотрудников корпорации. По этой причине ранее они никогда не поступали в продажу.
Аукцион начнется в воскресенье, 11 июня. Предполагается, что кроссовки удастся продать за 24-36 тыс. долл.
Теги: аукцион, Apple, eBay, кроссовки
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