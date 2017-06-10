Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей15:40
- Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні13:10
- Над Азовским морем образовалось редкое облако-рулон (ВИДЕО)10:30
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple14:15
- В России запустили производство отечественных компьютеров09:40
- В Китае презентовали трамвай для нарисованных рельсов (ВИДЕО)16:45
- NASA отобрало 12 человек для полета на Марс15:00
- В июле миллионы пользователей лишатся доступа к Skype13:00
Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей
10.06.2017 15:40
Украинская социальная сеть Ukrainians спустя 5 дней после открытия уже насчитывает 100 тысяч пользователей. Теперь разработчики готовятся к расширению функционала. Об этом рассказала соучредитель проекта Александра Струмчинська, сообщает Телеканал новостей «24».
Пока в Ukrainians можно лишь зарегистрироваться и изменить фотографию профиля. Однако, уже с 22 июня Ukrainians планирует внедрить возможность поиска и добавления друзей, а 30 июня – публикацию контента.
"Сейчас финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечения инвестиций в будущем", – сказала А.Струмчинська.
Теги: Украина, пользователь, социальная сеть
Читайте также:
- Межбанк: доллар опустился до отметки 7,97 гривен
- Азаров: переговоры с Россией по газовому вопросу близки к завершению
- Официальный курс валют на четверг, 28 апреля
- Украину ждет подорожание алкоголя и сигарет
- Украина будет просить денег у МВФ. Опять
- Межбанк открылся в диапазоне 8,000-8,005 гривен за доллар
- На территории Донецкой области введены временные ограничения15:10
- В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две14:50
- В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд14:30
- Жебривский выделяет миллион гривен на исследование истории Донбасса14:10
- Спасатели Мариуполя получили новую технику и современное оборудование13:50
- В Краматорске пройдет День йоги13:30
- Гостиница в Австрии и частные дома: как распорядился деньгами бывший директор «Мариупольтеплосети»12:50
- Определен список самых загрязненных городов Украины12:13
- Дороги между Мариуполем и курортными поселками будут патрулировать дополнительные экипажи полиции и нацгвардейцев11:10
- Ляшко пообещал помочь работникам "Азота" выбить свои зарплаты09:50
- "Долг Януковича": Украина подаст апелляцию до 23 июня15:50
- Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей15:40
- Порошенко: Верю - Украина будет в НАТО и ЕС15:30
- На территории Донецкой области введены временные ограничения15:10
- В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две14:50
- В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд14:30
- Жебривский выделяет миллион гривен на исследование истории Донбасса14:10
- Спасатели Мариуполя получили новую технику и современное оборудование13:50
- В Краматорске пройдет День йоги13:30
- Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні13:10
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе