Все рубрики раздела
- Итальянский дизайнер изобрел обувь-наклейки (ВИДЕО)14:40
- В ЕС отменили плату за роуминг11:00
- Xiaomi будет выпускать электрошвабры14:20
- Обнаружен первый android-вирус, заражающий системные файлы09:30
- На МКС вырастили червя-мутанта10:10
- NASA "отменило" глобальное потепление08:22
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
Итальянский дизайнер изобрел обувь-наклейки (ВИДЕО)
Итальянский инженер и дизайнер Сабато Альтерио вместе с командой разработали необычную вещь — наклейки на стопы Nakefit, которые могут заменить обувь для пляжа, сообщает popmech.ru.
Этот гаджет наверняка оценит каждый, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью снимать шлепанцы перед тем, как искупаться, а затем снова надевать их — и пытаться не поскользнуться.
Как говорят разработчики, теперь обувь на пляже можно не носить вообще. Nakefit представляет собой одноразовые наклейки на стопы, сделанные из гипоаллергенного материала. В них можно безопасно ходить по горячему песку и не боятся обжечься. Наклейки водонепроницаемые — а это значит, что в них можно купаться в бассейне или в море. Кроме того, они не скользят и не рвутся, так как устойчивы к любому покрытию.
Создатель гаджета представил его на платформе Kickstarter. Кампания собрала уже в 4 раза больше средств, чем было необходимо — видимо, очень многие страдали без этого «пляжного решения».
Теги: Италия, обувь, пляж, дизайнер
- В Италии открылись пляжи... для собак
- Фотособытия недели (18-24 июня). Удивительные гроб, сом и яичница
- В Италии открылись пляжные библиотеки
- Пляжи Азовского моря освобождают от киосков
- Еда на пляже "поставляет" пациентов в мариупольские больницы
- Саакашвили "наехал" на киевского миллиардера и возвратил одесситам пляж и проход к морю
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста14:30
- Южнодонбасская насосная станция заработала на полную мощность13:40
- В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал 13:10
- Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение11:10
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала09:05
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям08:10
- В Славянске закупят квартиры детям-сиротам07:50
- У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” 07:30
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Итальянский дизайнер изобрел обувь-наклейки (ВИДЕО)14:40
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста14:30
- Заместитель Петренко подал в отставку: «Я не могу согласиться с такой политикой Минюста»14:10
- Марьинку обстреляли из артиллерии.13:50
- Южнодонбасская насосная станция заработала на полную мощность13:40
- Європейський суд відмовився зняти санкції з пропагандиста Кисельова13:30
- В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал 13:10
- Братья Суркисы могут продать три облэнерго окружению Порошенко – СМИ12:50
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Мариупольский «Ильичевец» сменил название12:20
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня