Китайские хакеры научились "проникать" в домашние веб-камеры

21.06.2017 11:10

Китайские хакеры создали программу,открывающуют доступ ко всем веб-камер, подключенным к Интернету по всему миру, сообщает Joinfo.ua.

Программное обеспечение киберпреступники предлагают купить за 28 долларов.

Кроме того, они собирают логины и пароли для доступа к камерам и делятся ими в групповых чатах китайских мессенджеров. Ежедневно в общий доступ выкладываются данные нескольких сотен пользователей.

Чаще всего целью злоумышленников становятся системы для наблюдения за домом и детьми. Ведь их владельцы чаще всего не меняют системные настройки.