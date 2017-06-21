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В Украине возобновились официальные продажи LADA Granta
В сети официального импортера LADA в Украине – АО «УКРАВТОВАЗ» после завершения работ по сертификации автомобилей стартовали продажи автомобилей LADA Granta 2017 года выпуска, сообщает autoconsulting.com.ua.
Стоимость автомобиля в комплектации «Стандарт» с 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра (87 л.с.) стартует с отметки 259 900 грн. Более динамичная версия, которая оснащена 16-клапанным мотором (106 л.с.) стоит 304 900 грн., а автоматизированная «механика» (АМТ) обойдется покупателю в 309 900 грн.
Решение об отмене поставок этих автомобилей в Украину было принято после внедрения в стране сертификации автотранспорта по стандарту "Евро-5", которое начало действовать ещё в 2016 году. Кроме того, свою лепту внесло и появление новых пошлин, а также выход из зоны свободной торговли с Россией.
Теги: Украина, продажи, Lada Granta
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