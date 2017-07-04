Создан антистрессовый сайт с мурчанием кота

04.07.2017 09:10

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон создал сайт, на котором можно слушать бесконечное мурчание кота, сообщает ТСН.

На сайте можно корректировать темп, тембр, громкость звука кота и даже кошачее настроение — счастливое, игривое, сонное, радостное и тому подобное.

Сайт изначально задумывался, как шутка, но позже оказалось, что людям он действительно нужен. Кошачьи звуки можно найти на Purrli.