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Архив - Наука и технологии

В YouTube появился предпросмотр видео

17.07.2017 11:40
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В YouTube появился предпросмотр видео

Видеохостинг YouTube добавил новую функцию для десктопной версии сервиса - возможность предпросмотра видеороликов с помощью анимаций. При наведении пользователем указателя на миниатюру видео проигрывается три секунды интересующего ролика с помощью GIF-анимации, сообщает newsone.ua.
Пока возможность предпросмотра видео с помощью анимации появилась у небольшого количества пользователей, но постепенно охват увеличивается. Предпросмотр доступен на домашней странице YouTube, в результатах поиска, странице просмотра видео, вкладках подписок, а также "В тренде".
Пока анимированные превью доступны только на некоторых десктопных браузерах - Chome версии 32 и выше, а также Opera версии 19 и выше. Поддержки на мобильных устройствах пока нет.



Теги: видео, YouTube, GIF
 
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