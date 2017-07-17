В YouTube появился предпросмотр видео

17.07.2017 11:40

Видеохостинг YouTube добавил новую функцию для десктопной версии сервиса - возможность предпросмотра видеороликов с помощью анимаций. При наведении пользователем указателя на миниатюру видео проигрывается три секунды интересующего ролика с помощью GIF-анимации, сообщает newsone.ua.

Пока возможность предпросмотра видео с помощью анимации появилась у небольшого количества пользователей, но постепенно охват увеличивается. Предпросмотр доступен на домашней странице YouTube, в результатах поиска, странице просмотра видео, вкладках подписок, а также "В тренде".

Пока анимированные превью доступны только на некоторых десктопных браузерах - Chome версии 32 и выше, а также Opera версии 19 и выше. Поддержки на мобильных устройствах пока нет.