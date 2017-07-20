Все рубрики раздела
- На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"16:15
- Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости15:35
- Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах15:15
- К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант13:07
- «Укрзализныця» порадовала владельцев iPhone и iPad11:47
- В Индии запустили первый "солнечный" поезд (ВИДЕО)11:17
- В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США14:45
- Китай начал "фильтровать" WhatsApp11:40
- В Люксембурге разрешили добычу полезных ископаемых в космосе10:15
- В Японии придумали детектор чистоты тела09:40
Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости
В Украине начали внедрять систему снижения скорости движения транспортного потока Traffic calming measures. Первым городом, где ее применили стал райцентр Лохвица в Полтавской области, сообщает Autocentre.ua.
Систему Traffic calming measures презентовал руководитель Укравтодора Славомир Новак. Она призвана уменьшить скорость транспортных средств на въезде в населенный пункт.
Специально сформированный изгиб дороги заставляет водителей тормозить, ведь проехать ограничители со скоростью свыше 60 км/ч невозможно. Объект Traffic calming measures в Лохвице снабжен солнечными батареями, питающими фонари и дорожные знаки с подсветкой. Подобные решения очень популярны в Европе. Они позволяют уменьшить количество ДТП, ведь значительная часть аварий случается по причине превышения скорости.
Теги: безопасность, скорость, Укравтодор
- С сегодняшнего дня ГАИ начинает рейды на дорогах Донецкой области
- Двойная ответственность
- ГАИ просит автовладельцев поменять "резину"
- Правоохранители Донецка: "Нападениям на банки могут противостоять только профессионалы"
- Украина охраняет "чистое небо" над Евро-2012 в специальном режиме
- В Донецке укладывают "полицейских" (ФОТО)
- На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери15:47
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким15:29
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный22:34
- Власть сможет контролировать доходы клиентов ПриватБанка16:30
- На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"16:15
- Украина может вернуть Донбасс раньше, чем Путин снова станет президентом15:58
- На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери15:47
- Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости15:35
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким15:29
- Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах15:15
- Украина возобновляет транзит российского газа15:00
- Зачем на самом деле президент Беларуси едет к Порошенко14:48
- У сім’ї Шеремета розповіли, як іде слідство14:35
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина