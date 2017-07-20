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Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости

20.07.2017 15:35
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Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости

В Украине начали внедрять систему снижения скорости движения транспортного потока Traffic calming measures. Первым городом, где ее применили стал райцентр Лохвица в Полтавской области, сообщает Autocentre.ua.
Систему Traffic calming measures презентовал руководитель Укравтодора Славомир Новак. Она призвана уменьшить скорость транспортных средств на въезде в населенный пункт.
Специально сформированный изгиб дороги заставляет водителей тормозить, ведь проехать ограничители со скоростью свыше 60 км/ч невозможно. Объект Traffic calming measures в Лохвице снабжен солнечными батареями, питающими фонари и дорожные знаки с подсветкой. Подобные решения очень популярны в Европе. Они позволяют уменьшить количество ДТП, ведь значительная часть аварий случается по причине превышения скорости.



Теги: безопасность, скорость, Укравтодор
 
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