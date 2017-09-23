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Porsche выпустила свою первую яхту

23.09.2017 16:00
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Porsche выпустила свою первую яхту

Немецкий автопроизводитель компания Porsche впервые за всю свою историю существования создала элитную яхту стоимостью $16 млн, сообщает Телеканал новостей «24».
Судно спустили на воду в итальянском городе Виареджо, откуда оно отправится в Монако на яхт-шоу.
Дизайн новинки создала немецкая фирма "Studio F.A. Porsche", которая является одним из подразделений компании Porsche. Роскошный интерьер яхты заказали у известной мебельной фирме "Minotti", которая хвасталась своей продукцией в фильме "На пятьдесят оттенков темнее".
Элитное судно имеет спа, столовую и открытую веранду. Каюты рассчитаны на 6 пассажиров и столько же членов экипажа. 35-метровая яхта может развивать скорость до 39 километров в час.



Теги: Монако, Porsche, яхта
 
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