Porsche выпустила свою первую яхту

23.09.2017 16:00

Немецкий автопроизводитель компания Porsche впервые за всю свою историю существования создала элитную яхту стоимостью $16 млн, сообщает Телеканал новостей «24».

Судно спустили на воду в итальянском городе Виареджо, откуда оно отправится в Монако на яхт-шоу.

Дизайн новинки создала немецкая фирма "Studio F.A. Porsche", которая является одним из подразделений компании Porsche. Роскошный интерьер яхты заказали у известной мебельной фирме "Minotti", которая хвасталась своей продукцией в фильме "На пятьдесят оттенков темнее".

Элитное судно имеет спа, столовую и открытую веранду. Каюты рассчитаны на 6 пассажиров и столько же членов экипажа. 35-метровая яхта может развивать скорость до 39 километров в час.