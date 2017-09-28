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В Украину "просочились" первые iPhone 8
Новые модели смартфонов от компании Apple iPhone 8 и iPhone 8+ можно купить в украинских магазинах по цене от 26 019 грн и 27878 грн соответственно, сообщает LIGA.net.
На американском рынке стартовая цена на эти смарфоны составляет 700$ и 800$ за младшую и старшую модель соответственно.
Между тем, в магазинах, которые являются официальными реселлерами компании Apple, а это Цитрус, Розетка, Эльдорадо, Moyo, Comfy, цена на эти смартфоны эти еще не объявлена. Работает только предзаказ.
В дистрибьюторской компании Asbis, которая является поставщиком смартфонов Apple в Украину, заявили, что официальный старт продаж новых телефонов компании в Украине еще не начался. В Asbis пока не уточняют, насколько быстро это может случится.
Тем не менее, сегодня iPhone 8 и iPhone 8+ можно приобрести в более чем 17 магазинах.
Ждать прихода на украинский рынок юбилейного смартфона iPhone X придется намного дольше. Ранее Apple анонсировала его выход на американский рынок 3 ноября. В Украину официальная новинка может попасть как минимум в конце ноября.
Теги: Украина, продажа, iPhone 8
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