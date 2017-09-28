Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Украину "просочились" первые iPhone 8

28.09.2017 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину "просочились" первые iPhone 8

Новые модели смартфонов от компании Apple iPhone 8 и iPhone 8+ можно купить в украинских магазинах по цене от 26 019 грн и 27878 грн соответственно, сообщает LIGA.net.
На американском рынке стартовая цена на эти смарфоны составляет 700$ и 800$ за младшую и старшую модель соответственно.
Между тем, в магазинах, которые являются официальными реселлерами компании Apple, а это Цитрус, Розетка, Эльдорадо, Moyo, Comfy, цена на эти смартфоны эти еще не объявлена. Работает только предзаказ.
В дистрибьюторской компании Asbis, которая является поставщиком смартфонов Apple в Украину, заявили, что официальный старт продаж новых телефонов компании в Украине еще не начался. В Asbis пока не уточняют, насколько быстро это может случится.
Тем не менее, сегодня iPhone 8 и iPhone 8+ можно приобрести в более чем 17 магазинах.
Ждать прихода на украинский рынок юбилейного смартфона iPhone X придется намного дольше. Ранее Apple анонсировала его выход на американский рынок 3 ноября. В Украину официальная новинка может попасть как минимум в конце ноября.



Теги: Украина, продажа, iPhone 8
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх