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В Китае выпустили спиннер-мобильник (ВИДЕО)

02.10.2017 09:05
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В Китае выпустили спиннер-мобильник (ВИДЕО)

Китайская компания Chilli Mobiles началала продажи гибрида мобильного телефона и спиннера стоимостью 18 долларов, сообщает БЕЛТА.
Имеющий форму популярной игрушки Chilli K188 обладает миниатюрным по современным меркам экранчиком диагональю 1,44 дюйма и кнопочной клавиатурой. В остальном это привычное устройство из начала 2000-ых. Он позволяет совершать звонки, передавать текстовые сообщения и слушать радио. Для связи с другими устройствами Chilli K188 использует Bluetooth.



Теги: Китай, мобильный телефон, спиннер
 
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