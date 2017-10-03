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Архив - Наука и технологии

У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»

03.10.2017 11:45
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У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»

Владельцы новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus начали жаловаться на вздутие аккумуляторов, в результате чего происходит деформация корпуса смартфонов, сообщает iLenta.com.
На этом фоне купертиновцы заявили о старте официального расследования для выяснения причин вздутия батарей новинок. Интересно, что проблема возникает не только во время использования смартфона: одному из покупателей раздутый девайс пришел прямо из магазина.
Из-за вздувшихся аккумуляторов экран отсоединяется от корпуса, и пользоваться таким устройством не только невозможно, но и опасно.



Теги: аккумулятор, проблема, iPhone 8
 
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