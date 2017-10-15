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Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)
15.10.2017 11:00
Астронавты NASA Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хэй и Паоло Несполи показали как пользоваться спиннером на МКС в условиях невесомости, передает УНН.
"Спиннер в космосе! Как долго он вращается? Я не уверен, но это отличный способ экспериментировать с законами Ньютона!" - говорится в описании видео, вложенного на YouTube.
Теги: МКС, невесомость, спиннер
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