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Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)

15.10.2017 11:00
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Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)

Астронавты NASA Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хэй и Паоло Несполи показали как пользоваться спиннером на МКС в условиях невесомости, передает УНН.
"Спиннер в космосе! Как долго он вращается? Я не уверен, но это отличный способ экспериментировать с законами Ньютона!" - говорится в описании видео, вложенного на YouTube.



Теги: МКС, невесомость, спиннер
 
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