Suzuki представила концепт электровнедорожника

25.10.2017 15:30

На автошоу в Токио Suzuki показала компактный электрический кроссовер e-Survivor. Этот концепт отражает видение будущих внедорожников бренда, сообщает Новое время.

Новинка представляет собой полноприводный внедорожник с лонжеронной рамой и оснащается электродвигателями. Автомобиль лишен крыши, а в салоне может разместиться два человека. Концепт немного шире и длиннее, чем текущая модель Jimny.

e-Survivor получил большой дорожный просвет, огромные колесные арки и прозрачные двери. Suzuki также утверждает, что легкая конструкция используется для улучшения проходимости.

Прототип получил широкую цифровую приборную панель, а также проекционный дисплей, куда выводится актуальная информация о работе систем автомобиля. Журналисты отмечают футуристическую информационно-развлекательную систему.

Новинку оснастили четырьмя электромоторами, которые расположились в каждом из колес. Однако остальные технические характеристики машины остаются неизвестными.