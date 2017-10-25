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Suzuki представила концепт электровнедорожника

25.10.2017 15:30
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Suzuki представила концепт электровнедорожника

На автошоу в Токио Suzuki показала компактный электрический кроссовер e-Survivor. Этот концепт отражает видение будущих внедорожников бренда, сообщает Новое время.
Новинка представляет собой полноприводный внедорожник с лонжеронной рамой и оснащается электродвигателями. Автомобиль лишен крыши, а в салоне может разместиться два человека. Концепт немного шире и длиннее, чем текущая модель Jimny.
e-Survivor получил большой дорожный просвет, огромные колесные арки и прозрачные двери. Suzuki также утверждает, что легкая конструкция используется для улучшения проходимости.
Прототип получил широкую цифровую приборную панель, а также проекционный дисплей, куда выводится актуальная информация о работе систем автомобиля. Журналисты отмечают футуристическую информационно-развлекательную систему.
Новинку оснастили четырьмя электромоторами, которые расположились в каждом из колес. Однако остальные технические характеристики машины остаются неизвестными.



Теги: концепт, внедорожник, электромобиль, Suzuki
 
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