Все рубрики раздела
- Suzuki представила концепт электровнедорожника15:30
- Украину атаковал новый компьютерный вирус-вымогатель10:50
- Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета11:45
- ПриватБанк обновил дизайн сайта10:30
- Ученые выяснили главную причину боязни пауков22:00
- Индия через 6 месяцев полетит на Луну17:45
- В России выпустили мотоцикл Калашникова11:05
- В Польше запускают первую службу проката электромобилей10:50
- Учёные разработали новый метод выращивания клеток мозга10:42
- Людство попередили: до Землі летять величезні НЛО08:15
Suzuki представила концепт электровнедорожника
На автошоу в Токио Suzuki показала компактный электрический кроссовер e-Survivor. Этот концепт отражает видение будущих внедорожников бренда, сообщает Новое время.
Новинка представляет собой полноприводный внедорожник с лонжеронной рамой и оснащается электродвигателями. Автомобиль лишен крыши, а в салоне может разместиться два человека. Концепт немного шире и длиннее, чем текущая модель Jimny.
e-Survivor получил большой дорожный просвет, огромные колесные арки и прозрачные двери. Suzuki также утверждает, что легкая конструкция используется для улучшения проходимости.
Прототип получил широкую цифровую приборную панель, а также проекционный дисплей, куда выводится актуальная информация о работе систем автомобиля. Журналисты отмечают футуристическую информационно-развлекательную систему.
Новинку оснастили четырьмя электромоторами, которые расположились в каждом из колес. Однако остальные технические характеристики машины остаются неизвестными.
Теги: концепт, внедорожник, электромобиль, Suzuki
- В каком случае приостановят выплату пенсий в "ДНР"15:20
- Оккупационные "власти" ОРДО объяснили, что могут лишать переселенцев права на жилплощадь15:01
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- Сегодня в Донецке перекроют центр города11:30
- СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ11:21
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО11:01
- Suzuki представила концепт электровнедорожника15:30
- В каком случае приостановят выплату пенсий в "ДНР"15:20
- Оккупационные "власти" ОРДО объяснили, что могут лишать переселенцев права на жилплощадь15:01
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто14:22
- В России проводят новую спецоперацию14:02
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- Власти намерены пересчитать украинцев в 2020 году12:41
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО